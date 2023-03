Triple-Rot für Neuhodis: Punkte wurden teuer bezahlt

Werbung

Das 2. Klasse Süd B-Spiel am Sonntag zwischen Tabellenführer Markt Neuhodis und den Fünftplatzierten Kirchfidischern wird wohl länger in Erinnerung bleiben. Speziell aufgrund der Geschehnisse in den letzten 25 Minuten; bis dorthin war es ein „normales“ Fußballspiel und mit fünf Toren auch sehr unterhaltsam. Ab Minute 68 wurde es dann wild: Insgesamt griff Schiedsrichter Manuel Gregorits ab diesem Zeitpunkt viermal zur Roten Karte; zweimal gab es Gelb-Rot und zweimal Rot. Drei der vier Ausschlüsse betrafen die Gäste aus Hodis, die zum Zeitpunkt der ersten Roten Karte mit 3:2 führten – gleichzeitig der spätere Endstand. Erstmals Rot, glatt Rot, gab es für Liga-Topscorer Daniel Horvath nach einer Attacke von hinten auf Höhe der Mittellinie. Keine zehn Minuten später wurde sein Teamkollege Richard Fujsz vom Platz geschickt, er sah Gelb-Rot. Kurios war die erste Gelbe Karte, die er aufgrund eines „Einwurfvergehens“ sah. Wiederum keine zehn Minuten später traf es den Kirchfidischer Marcel Benedek. Er wollte einen Elfer haben, Gregorits wertete es als Schwalbe – Gelb-Rot. Den Schlusspunkt setzte Hodis-Sechser Mark Varga (91.). Drei Ausschlüsse, dazu noch drei der besten Spieler, das hat man in Hodis auch noch nie erlebt. Den Sieg gegen Kirchfidisch brachte man dennoch drüber, für das nächste Match gegen Wolfau wird es aber wohl ein Aufstellungspoker geben. „Klar werden uns die drei abgehen. Mal sehen, wie wir auflaufen werden“, so Sektionsleiter Andreas Horvath. Die Szenen vom letzten Wochenende waren auch zu Wochenbeginn noch präsent. „Es gehört aber, finde ich, dazu gesagt, dass es sicher keine gehässige Partie war. Gleich vier Ausschlüsse waren sicher zu viel.“