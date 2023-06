Markt Neuhodis nach 2:0 über Burgauberg in der 1. Klasse

Die Hodiser schlugen am Samstag vor vollem Haus den USV Burgauberg mit 2:0. Es war das letzte der drei Aufstiegsspiele der 2. Klassen Süd. In denen machten sich die drei Meister zwei Aufsteiger aus. Mit den Hodisern steigt auch der SC Bad Tatzmannsdorf auf.

Die Kurstädter schafften es dank zwei Remis. Burgauberg bleibt hingegen auf der Strecke. Der USV hätte im letzten Spiel einen Sieg oder mindestens ein 5:5-Remis gebraucht, um den Aufstieg noch zu schaffen.

Im Entscheidungsspiel brachte Daniel Horvath die Hodiser nach 50 Minuten per Elfer in Führung. In Minute 75 machte schließlich Lukas Werderitsch mit einem Schuss aus 16 Metern den Deckel drauf. Danach kannte der Jubel keine Grenzen.

