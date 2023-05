2. Klasse Süd B: ASK Markt Neuhodis trauert um Richard Fujsz

Eine Schocknachricht ereilte den burgenländischen Unterhaus-Fußball zu Wochenbeginn. Wie am frühen 1. Mai bekannt wurde, kam ASK Markt Neuhodis-Stürmer Richard Fujsz Montagmittag bei einem Motorradunfall in seiner ungarischen Heimat ums Leben.

Fujsz spielte seit Sommer 2022 beim Tabellenführer der 2. Klasse Süd B und eroberte dort schnell die Herzen der Fans. Insgesamt 13 Tore steuerte er in seinen bisherigen Saisoneinsätzen bei. Vor allem sein Siegtreffer gegen Hannersdorf vor nicht einmal drei Wochen entzückte ganz Hodis.

„Wir werden dich nie vergessen, Ricsi“

Vor seiner Station beim ASK spielte er unter anderem auch für den SV Heiligenbrunn und den ASK Rotenturm in der 2. Liga Süd. In Hodis regiert seit der Schocknachricht große Bestürzung: „Vor Kurzem haben wir noch deinen Last-Minute-Siegtreffer gegen den SVH bejubelt und danach ausgiebig gefeiert und jetzt bist du nicht mehr da.“

„Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie. Danke für alles Ricsi, wir werden dich nie vergessen!“ Ob das Spiel gegen Siget am Wochenende regulär über die Bühne geht, stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest.ums Leben.