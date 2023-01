Auch Sally Preininger verlässt Allhau

Werbung

Die erste Trainings-Woche ist geschafft, der Premieren-Test gegen die von Ex-Stegersbach-Trainer Markus Karner betreute und starke Hartberger Zweitauswahl (3:4) erledigt und dennoch sucht der Burgenlandligist aus Markt Allhau weiter nach seiner richtigen Kader-Balance.

Der Umbruch über den Winter fiel bei der Elf von Neo-Trainer Florian Hotwagner größer als zuerst angenommen aus. Gegen Ende der Hinrunde trennte man sich dabei von Stürmer Antun Grozdek (unbekannt), der die Erwartungen nicht erfüllte.

Neu in Allhau. Der Tiroler Johannes Erb studiert in Wien und kickt nun für den UFC. Foto: BVZ

Es folgten Goalie Lukas Goger (Buchschachen) und Adis Crnovic (Bad Vöslau), ehe auch Eckpfeiler wie Ervin Bevab (Eichkögl) und Belmin Bevab (Heiligenkreuz/Waasen) und Ergänzungsspieler Gergö Jarfas (Eltendorf) den UFC-Weg im Frühjahr nicht mitgehen werden. Selbiges gilt für Mittelfeld-Allrounder Sally Preininger, der seine Entscheidung vor knapp zehn Tagen verkündete. „Nach dem Wechsel der beiden Bevab-Brüder war das irgendwie zu vermuten“, sagte Pressesprecher Ewald Musser und meinte die freundschaftliche Verbundenheit der drei Steirer.

Preininger geht dabei in die Regionalliga Mitte nach Allerheiligen und reißt doch ein Loch in den engeren Kreis der potenziellen Stammkräfte. Beim Test gegen die Hartberger waren so gleich sechs Gastspieler mit von der Partie. Einige wussten sehr zu gefallen, andere weniger.

„Jetzt müssen wir nur die richtigen Entscheidungen treffen“, erklärte Musser dazu. Geplant seien laut dem Verantwortlichen noch „zwei, eher drei“ Zugänge, die die schon bestehenden – Pavel Usakov (Rechnitz), Goalie Daniel Marffi (Neutal) und Ex-Regionalliga-Kicker Johannes Erb (Wörgl) – ergänzen sollen.