BFV-Cup-Derbies für die Ostliga-Teams

NEUSIEDL - SIEGENDORF, Dienstag, 19 Uhr

Der Titelverteidiger aus Siegendorf reist zum Ostliga-Konkurrenten nach Neusiedl. „Wir haben auch im Cup Ziele, selbst wenn es eine andere Wertigkeit als die Meisterschaft hat“, so Siegendorf-Trainer Marek Kausich, der fokussiert an die Aufgabe herangehen will: „Wir nehmen den Gegner sehr ernst, wollen natürlich weiterkommen. Dementsprechend werden wir einen Plan haben.“ Neusiedl-Coach Stefan Rapp geht ähnlich an die Partie heran: „Wir nehmen keine Rücksicht auf die Meisterschaft, wollen weiterkommen und daher wird auch die bestmögliche Mannschaft spielen. Außerdem haben wir gar nicht den Spielraum, um großartig zu rotieren.“

KLINGENBACH - DRASSBURG, DIENSTAG, 19 UHR.

„Draßburg ist natürlich der klare Favorit in dieser Partie. Wir konnten heuer schon ein paar Große ärgern und wollen das auch gegen den Ostligisten versuchen. Wir haben in diesem Match nichts zu verlieren“, so Klingenbach-Trainer Wolfgang Hatzl. Hinter dem Einsatz von Christopher Pinter und Philipp Grafl steht ein großes Fragezeichen. Draßburg-Trainer Michael Porics: „Klar ist, die Aufstellung wird auch davon abhängen, was zuvor beim Spiel gegen TWL Elektra passiert. Fakt ist aber auch, wir nehmen den Gegner sehr ernst, wissen, dass Klingenbach ein sehr hartnäckiger Gegner sein kann. Das haben sie heuer in der Liga mehrfach bewiesen.“