Starke Performance in Skandinavien

Der junge Eisenstädter Dominik Horvath zeigt momentan in Schweden seine Meisterform im Schach. Der Rilton Cup in Stockholm findet seit vergangenem Dienstag statt und endet am Donnerstag. Zu Redaktionsschluss (Anm.: Dienstag) hat der Eisenstädter vier Siege und drei Remis erspielt. Damit sind nur noch zwei Runden für den jungen Schachprofi offen.

Obmann Christian Fleischhacker vom Schachclub Pamhagen, bei dem er in der Bundesliga spielt, zeigt sich erfreut über die Performance des 19-Jährigen: „Die Leistung passt ja für den Großmeistertitel, nur leider konnte er sich in Stockholm bisher noch gegen keinen beweisen.“ Das Ziel für die Nummer vier des österreichischen Schachsports war es, den prestigeträchtigen Titel des Großmeisters zu erreichen. Dieser stellt einen essenziellen Meilenstein für professionelle Schachspieler dar und verlangt mehrere Voraussetzungen. Zum einen eine relativ hohe Wertung (2.500 Punkte) laut dem sogenannten ELO-System des internationalen Schachverbandes. Am Anfang des Turniers stand Horvath bei 2.501 Punkten. Zum anderen muss er, um den Titel „Großmeister“ zu erreichen, bei einem einzigen Turnier drei Großmeister schlagen.

Diese Chance bleibt ihm beim aktuellen Bewerb aber verwehrt. Und zwar ironischerweise – aufgrund seiner starken Leistung. Die dargebotene Form vieler mitspielender Großmeister rangiert bei diesem Turnier nämlich unterhalb des Nachwuchstalents. Dadurch trifft Horvath auch in seiner siebten Partie des Turniers auf keinen Großmeister.

Dennoch kann sein Verein sehr zufrieden mit ihm und seiner Performance beim Rilton Cup sein. „Wichtig ist, dass die Leistung sich ständig steigert. Der Großmeistertitel kommt sowieso von alleine“, erklärt Fleischhacker zuversichtlich. Mit 4,5 Punkten ist Dominik Horvath aktuell der stärkste Österreicher beim Rilton Cup.