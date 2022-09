Judo European Open 2022: Österreichs größtes Judoturnier in Oberwart

Werbung

Österreichs größtes Judo-Turnier gastiert bereits zum elften Mal in Oberwart, zum neunten Mal mit dem Status eines European Open im Rahmen der European Judo Union (EJU)-Tour. 314 Judoka – 107 Frauen/207 Männer – aus 38 Nationen und vier Kontinenten stellen ihr sportliches Können und die dieser ursprünglich in Japan zur Selbstverteidigung entwickelten Sportart eigene perfekte Mischung aus Körper und Geist unter Beweis.

Aus Österreich nehmen 33 AthletInnen, darunter der als Nummer eins gesetzte Olympia-Dritte Shamil Borchashvili, an dem Bewerb teil. Landesrat Dr. Leonhard Schneemann ließ es sich nicht nehmen, beim Turnierauftakt am Samstag dabei zu sein, und betonte den sportlichen aber auch mittlerweile wirtschaftlichen Stellenwert des Judosports.

„Ein Turnier wie dieses zeigt den europaweiten Stellenwert des österreichischen Judosports und ist für die Region von wirtschaftlicher Bedeutung“ LR Schneemann

Landesrat Schneemann begrüßte die Durchführung dieses Turniers nach zweijähriger coronabedingter Unterbrechung und zeigte sich beeindruckt vom hochkarätigen Teilnehmerfeld. „Immerhin treten auch 6 Olympiasiegerinnen und Olympiasieger an. In kaum einer olympischen Sportart war Österreich zuletzt so erfolgreich wie im Judo. Zwei Medaillen hat es bei den Olympischen Spielen in Tokio gegeben. Bei der WM im Herbst sollen die nächsten Meilensteine folgen. Und davor folgt jetzt die WM-Vorbereitung in Oberwart. Und die Chancen für Österreicher am Treppchen schauen gut aus.“ Der Internationale Verband (IJF) entsendet die Top-30 Kampfrichterinnen und Kampfrichter zu diesem Turnier und unterstreicht damit dessen Stellenwert.

Schneemann betonte auch die wirtschaftliche und touristische Bedeutung, die der Judosport und hochkarätige Turniere wie dieses mittlerweile für die Region haben: „Es freut mich als Wirtschaftslandesrat, wenn insgesamt 3.000 Nächtigungen in diesem Jahr auf das Konto des Judo European Open gehen. Immerhin sind acht Hotels ausgebucht. Damit stellt dieses Mega-Sportevent auch noch einen enormen Wirtschaftsfaktor da“, so Landesrat Schneemann abschließend.

Das Oberwart Judo European Open 2022 dauert noch bis heute Abend. Von den 33 österreichischen Judoka sind sechs in der Rangliste der Judo European Open gesetzt, darunter Shamil Borchashvili als Nummer eins und mit Julia Sommer aus Jennersdorf auch eine Burgenländerin. Bislang gab es in Oberwart seit Einführung des Turniers 2011 insgesamt zwölf rot-weiß-rote Top-drei-Platzierungen, darunter neun Siege.