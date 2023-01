Bewegter Nachwuchs bei 24 Stunden Burgenland Extrem Tour dabei

Werbung

Um 4.30 Uhr erfolgt am Freitag (27. Jänner) in der Früh der Startschuss über die Langdistanz oder Originalstrecke der 24 Stunden Burgenland Extrem Tour: 120 Kilometer sind von Oggau aus rund um den Neusiedler See zu bewältigen.

Die 12. Auflage bietet aber mittlerweile schon zahlreiche weitere Varianten (Details auf 24stundenburgenland.com ), bei denen interessierte Bewegungsfans an ihre Grenzen gehen können, wie den Memorial-Trail über 80 Kilometer mit Start um 7 Uhr in Hegykö oder den Final-Trail über 60 Kilometer mit Start um 8 Uhr in Illmitz. Über alle Distanzen ist das Ziel stets Oggau.

Ebenfalls um 8 Uhr geht es in Neusiedl/See einerseits für die Aktiven über 60+ los, die die Gruppe der Golden Walker bilden. Sie nehmen die 30 Kilometer in Angriff, ebenso wie rund 2.000 Schülerinnen und Schüler bei „School of Walk“, die somit auch eine der größten und erfolgreichsten Bewegungsinitiativen für Mädchen und Buben ab dem zehnten Lebensjahr darstellt.

Kein Wunder: Das gemeinsame Bewältigen einer 30-Kilometer-Strecke als Schulklasse im Rahmen dieses großen Events, das Flair des Abenteuers, die Bewegung als Basis – all diese Zutaten erfüllen auch eine spezielle Form des Bildungsauftrags. All das wurde auch im Rahmen einer gemeinsamen Präsentation von „School of Walk“ noch einmal von Bildungslandesrätin Daniela Winkler, Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz, Alexandra Laminger, Direktorin am Pannoneum Neusiedl/See sowie den Veranstaltern Michael Oberhauser und Josef Burkhardt unisono betont. Das Interesse und die Resonanz über Burgenlands Landesgrenzen hinaus ist jedenfalls beachtlich. Längst hat sich „School of Walk“ zu einem Fixpunkt im Angebot der 24 Stunden Burgenland Extrem Tour gemausert.

Auch für Winkler geht es bei jungen Menschen darum, in Bezug auf Bewegung „die Motivation mit einem entsprechenden Angebot zu fördern. ‚School of Walk‘ motiviert – es ist ein besonderer Spirit, den die Teilnehmer zu spüren bekommen, den diese Veranstaltung versprüht.“ Und der sich eben auf alle Altersstufen ausbreitet. Nicht nur das. Mit diversen Aktionen bringt der von den Tour-Organisatoren Michael Oberhauser, Josef Burkhardt und Tobias Monte gemeinnützig geführte Verein „24 Stunden Burgenland“ Menschen in Bewegung. Das „Flaggschiff-Event“ ist und bleibt klarerweise die 24 Stunden Burgenland Extrem Tour, von dem auch Bereiche wie die Gastronomie oder das Hotel-Gewerbe wirtschaftlich profitieren. Durch das Bewerben der Region sorgt das Event auch für wichtige Impulse im Ganzjahrestourismus.

Und auch der Wert der Veranstaltung im ökologischen Sinn ist beträchtlich. Mehrfach wurden die Tourmacher für ihren Einsatz in Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Beispiele: innovative Startpakete, die als Müllbeutel weitergenutzt werden, hochwertige Mehrwegbecher, Nutzung regionaler Ressourcen oder die Mobilitäts-Anbindung für die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Dazu kommt die Umstellung der Versorgung der Teilnehmer auf ein Bio-Angebot. Folgerichtig ist das Bio-Landgut Esterhazy mittlerweile Tour-Versorgungspartner.