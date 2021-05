Eine Anklage wäre in beiden Fällen ein Novum – sowohl für einen Bundeskanzler als auch für einen burgenländischen Landeshauptmann. Kanzler Sebastian Kurz und Landeschef Hans Peter Doskozil scheinen in den Akten der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft derzeit aber in verschiedenen Fällen als Beschuldigte auf. Die Frage, ob eine Anklage als rote Linie zum sofortigen Rücktritt „ausreicht“, spaltet auch innerparteilich. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner beantwortet sie in beiden Fällen mit: „Ja.“ Das will Doskozil nicht

kommentieren – um der Partei „nicht zu schaden“. Er sieht die mutmaßliche U-Ausschuss-Falschaussage des Kanzlers aber eher als Rücktrittsgrund als seine mutmaßliche Falschaussage (Kasten unten).

Schaumgebremst, aber kämpferisch

SPÖ und ÖVP sind angesichts der zeitgleichen Ermittlungen (Manche meinen, diese seien kein Zufall) zwar schaumgebremst, aber kämpferisch. Die Anzeigen kamen von der jeweils anderen Partei, im Fall von Kurz mischten auch die NEOS mit. Für die beiden „Hauptdarsteller“ ist der eigene Rücktritt kein Thema. Kurz glaubt zumindest nicht an eine Verurteilung; in Doskozils Umfeld rechnet man nicht einmal mit einer Anklage.

Ermittelt wurde gegen Politiker in der Vergangenheit schon oft, auch im Burgenland. Ein Amtsverlust geht aus rechtlicher Sicht nur mit einer Verurteilung zu mehr als sechs Monaten unbedingter oder mehr als einem Jahr bedingter Haft einher.

Bis sich in den beiden Fällen etwas bewegt, kann viel Zeit vergehen. Die Forderung nach einem Rücktritt bei der Anklage ist politisch also eine Frage der Taktik, rechtlich aber kein Thema.