Tschürtz entschieden gegen Strache-Ausschluss aus FPÖ .

Burgenlands Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) spricht sich "entschieden gegen einen Parteiausschluss" von Heinz-Christian Strache aus. Strache sei als Vizekanzler und Parteichef zurückgetreten. "Was hätte er noch tun sollen? Hätte er Suizid begehen sollen?" sagte Tschürtz am Montag. Was das Mandat im EU-Parlament betrifft, akzeptiere er "jede Entscheidung" Straches.