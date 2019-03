Mit seiner „Wien-Tour“ sorgte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SP) erneut für bundesweite Schlagzeilen. Beim Auftritt im Eurofighter-U-Ausschuss wiederholte Doskozil als Ex-Verteidigungsminister: „Keine Geschäfte mit Airbus, solange die Causa nicht aufgeklärt ist.“

Als neuer Landeschef absolvierte er danach einen Antrittsbesuch bei Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) und ein Gespräch mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP). Dass Ersteres angesichts jüngster SPÖ-Spannungen als „Provokation“ gewertet wurde, kommentierte Doskozil: „Wenn das nicht erlaubt ist, dann passt irgendwas nicht.“

Tschürtz: 1.700 Euro netto „nicht in Beton gegossen“

Das Timing in der aktuellen Phase fällt zumindest auf; Parteichefin Pamela Rendi-Wagner trat in der Vorwoche im Burgenland mit Bürgermeister Michael Ludwig bei der Tagung der SPÖ-Wien in Frauenkirchen auf.

Schlagzeilen machte auch Koalitionspartner Hans Tschürtz (FP), der meinte, Doskozils Plan von 1.700 Euro netto im Landesdienst sei „nicht in Beton gegossen“, er sei aber gesprächsbereit.

Doskozil ging darauf beim ersten Bürgermeister-Dialog in Eisenstadt ein. Er will auch die Gemeinden ins Boot holen: „Wir werden im Land den Beweis antreten müssen.“ Ansagen gab es außerdem zum „Gratis-Kindergarten für alle“ und zum Bürokratie-Abbau für Kommunen.