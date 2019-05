Wohin führt uns der europäische Weg? Diese Frage steht heute Abend an der Fachhochschule in Eisenstadt im Mittelpunkt. Auf Einladung des Europaforums Burgenland diskutieren die Kandidatinnen und Kandidaten der burgenländischen Parteien, die am 26. Mai zur EU-Wahl antreten: Christian Dax (SPÖ), Christian Sagartz (ÖVP), Josef Graf (FPÖ), Irmi Salzer (Grüne) und Anna Bozecski (NEOS-Landesgeschäftsführerin) legen dabei vor dem Publikum ihre Positionen dar; moderiert wird die Gesprächsrunde von BVZ-Chefredakteur Markus Stefanitsch. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr, Interessierte sind herzlich willkommen.

Im Zuge der Podiumsdiskussion wird auf aktuelle Fragen der Europapolitik eingegangen – vom Klimaschutz über Migration und Sicherheit bis hin zu EU-Budget, „Brexit“ und Arbeitsmarkt. Thema sind auch die weltweiten Umwälzungen, gesellschaftliche Veränderungen und nationale Strömungen und die Frage, wie sehr dies die einzelnen Mitgliedsstaaten direkt betrifft.

