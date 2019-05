Etwas mehr als 120 Stunden vergingen von der Angelobung des früheren burgenländischen Militärkommandanten als Verteidigungsminister bis zum Misstrauen gegen die Experten-Regierung unter Sebastian Kurz.

Vorübergehend sollte Johann Luif, so der Stand bei Redaktionsschluss, noch in seinem neuen Amt bleiben – bis Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit der Ernennung eines Übergangs-Kanzlers oder einer Kanzlerin die nächsten Schritte einleitet: „Kein alltäglicher Vorgang, aber etwas im Rahmen der Demokratie durchaus Übliches. Auf die Bundesverfassung ist Verlass“, gab Van der Bellen Montagabend seine Vorgehensweise bekannt.

Ob und in welcher Form die Polit-Karriere von Johann Luif weitergeht, steht also nicht fest. Dass er in jedem Fall im Verteidigungsministerium bleibt, gilt hingegen als nahezu sicher. Von dort hat Kurz den 59-jährigen Kleinhöfleiner schließlich vor einer Woche geholt: Luif war zuletzt als Leiter der Generalstabsdirektion und stellvertretender Generalstabschef tätig.

BVZ Hier im Bild mit Alt-Präsident Heinz Fischer beim Niessl-Abschied im März.

Detail am Rande: Ins Verteidigungsministerium kam der als ÖVP-nahe geltende Luif 2016 unter dem damaligen SPÖ-Minister und heutigen Landeshauptmann Hans Peter Doskzil. Somit war – beziehungsweise ist – Luif nach Doskozil und Norbert Darabos nicht nur der dritte Verteidigungsminister aus dem Burgenland, sondern seine Bestellung wurde auch als Signal an Doskozil interpretiert.

Die Karriere Luifs war aber auch davor beeindruckend: Bereits aus dem Verteidigungsministerium kommend, führte sie ihn 2003 zurück ins Burgenland, wo er 14 Jahre lang als Militärkommandant im Einsatz war. In Bosnien-Herzegowina war Luif zwei Jahre lang Kommandant der EUFOR-Mission, wo ihm 600 Soldaten aus mehr als 20 Ländern unterstanden.

Zapfenstreich für den „Kleinhöflein-Minister“

Wie sehr Luif trotz nationaler und internationaler Engagements am Ende des Tages doch immer noch „Kleinhöfleiner geblieben“ ist, zeigt folgende Anekdote: Als während der Probe des Musikvereins Winzerkapelle die Bestellung Luifs zum Verteidigungsminister bekannt wurde, beschloss die Dorfjugend, zum Heim der Freiwilligen Feuerwehr Kleinhöflein zu ziehen. Auch hier war Luif jahrelang Kommandant. Und er wohnt bis heute in „Hörweite“. Da die Instrumente ja schon gestimmt waren, spielte man dem Ex-Kommandanten den Zapfenstreich und hisste die Österreich-Fahne auf dem Fahnenmast vor dem Feuerwehrheim.

BVZ-Archiv Auslandseinsatz. Als Kommandant der EUFOR-Truppen in Bosnien-Herzegowina wurde Johann Luif im März 2016 vom damaligen Verteidigungsminister und heutigen Landeschef Hans Peter Doskozil „abgeholt“. Nach dem Einsatz machte Luif Karriere im Ministerium.

Eine Kundgebung mit Augenzwinkern, die bestimmt auch Luif in turbulenten Zeiten erheitert hat. Wie es jetzt in der Politik weitergeht, wird sich zeigen; aber Herausforderungen ist der „Noch-Minister“ ja gewohnt …