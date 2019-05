Die Arbeit auf Bundesebene sowie Bundeskanzler Sebastian Kurz waren die Hauptmotive der WählerInnen, auf dem Stimmzettel ihr Kreuzerl bei der ÖVP zu machen. Die ÖVP schaffte es damit auch, 69 Prozent ihrer Nationalratswahl-Stimmen zu mobilisieren und mehr als 90 Prozent der ÖVP-Stimmen der EU-Wahl 2014. Das heißt: Neun von zehn ÖVP-WählerInnen hatten bereits vor fünf Jahren für die ÖVP gestimmt.

Der Schlüssel zum Erfolg war aber, dass die ÖVP vor allem SPÖ und FPÖ Stimmen abspenstig machen konnte. Das zeigt die WählerInnenstrom-Analyse des SORA Institute for Social Research and Consulting. 96.000 ehemalige SPÖ-WählerInnen gaben diesmal der ÖVP ihre Stimme, dazu kamen 62.000 ehemalige FPÖ-Wählerinnen. Die ÖVP verlor im Gegenzug die meisten Stimmen an FPÖ (56.000 Stimmen) und NEOS (37.000 Stimmen).

376.000 WählerInnen, die 2017 für die ÖVP stimmten, gingen diesmal erst gar nicht zur Wahl. Im Vergleich zur EU-Wahl vor fünf Jahren wählten diesmal allerdings fast 400.000 damalige Nicht-WählerInnen die ÖVP.

Das schwache Abschneiden der SPÖ hat vor allem zwei Gründe: Jede zehnte SPÖ-Stimme aus 2017 ging diesmal an die Grünen. Und die SPÖ verlor zugleich auch fast 100.000 Stimmen an die ÖVP. Die Abwanderung zu den Nicht-Wählern fiel allerdings deutlich geringer als bei der ÖVP aus. Was der SPÖ allerdings kaum gelang: Jene Menschen, die bei der EU-Wahl vor fünf Jahren zuhause geblieben waren, diesmal zur Stimmabgabe zu bewegen.

Die FPÖ verlor die meisten Stimmen ins Nichtwähler-Lager. 665.000 WählerInnen, die bei der Nationalratswahl 2017 noch für die FPÖ ihr Kreuzerl gemacht hatten, blieben diesmal zuhause – mit ein Grund dafür waren wohl doch die „Ibiza-Videos“. Sieht man von der ÖVP ab, verloren die Freiheitlichen kaum an andere Parteien. Dass der Absturz nicht ganz so schlimm wurde, hatte vor allem an einem Grund: 174.000 WählerInnen, die bei EU-Wahl vor fünf Jahren zuhause geblieben waren, stimmten diesmal für die FPÖ.

Im Vergleich zur Nationalratswahl die großen Gewinner waren die Grünen. Sie holten 130.000 Stimmen von der SPÖ, 81.000 von der damaligen Liste Pilz und 77.000 von den NEOS. Verglichen mit der EU-Wahl vor fünf Jahren konnten die Grünen zudem auf das damalige Rekord-Ergebnis aufbauen: 75 Prozent der Grün-Wählerinnen von 2014 machten auch diesmal bei der Öko-Partei ihr Kreuzerl.

Die NEOS profitierten am meisten von ehemaligen Grün-WählerInnen (77.000 Stimmen) und Nicht-Wählerinnen. Gut zwei Drittel der NEOS-Wählerinnen hatten bereits bei der Nationalratswahl für die Pinken gestimmt.