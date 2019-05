Heinz-Christian Strache hätte mit Landesvize Hans Tschürtz eine Benefiz-Veranstaltung in Neusiedl am See besuchen sollen. Diese findet statt, allerdings ohne Strache.

Heute Nachmittag wäre Heinz-Christian Strache zu Gast im Burgenland gewesen: Seitens der FPÖ hieß es auf BVZ-Anfrage nun, dass das Benefiz-Fest von Landesvize Hans Tschürtz in Neusiedl am See ohne Strache über die Bühne gehen wird.

Die Veranstaltung für „Burgenländer in Not“ findet trotzdem statt; Thema werden aber auch hier das ominöse Ibiza-Video und seine Folgen sein.

Seitens der FPÖ-Burgenland will man erst nach der Erklärung in Wien auf die Vorgänge reagieren.

Landesvize und FPÖ-Landesobmann Hans Tschürtz will dann zur Causa Stellung nehmen.

Er war in den vergangenen Jahren immer wieder beim „FPÖ-Urlaub“ mit Strache, weiteren Funktionären und Parteifreunden auf Ibiza dabei, zuletzt im Sommer 2017, als das ominöse Video gedreht wurde.

Im Vorjahr ließ Tschürtz den gemeinsamen Ibiza-Urlaub aus Zeitgründen ausfallen.

Wir halten euch hier aktuell über Reaktionen aus dem Burgenland am Laufenden:

Auch LH-Stv. Johann Tschürtz war in Ibiza 2017, dem Jahr in dem das #StracheVideo gefilmt wurde, dabei. Stellung wird er erst nach der PK in Wien abgeben. Fotos vom Ibiza-Urlaub gibt es im #BVZ #Liveticker: https://t.co/J2myvH1Hoy — BVZ Online (@bvz_online) May 18, 2019

Die Zeichen stehen auf Vizekanzler Norbert #Hofer aus Pinkafeld, als Verkehrsminister soll ihm Christian Hafenecker (NÖ) nachfolgen. BVZ-Liveticker unter: https://t.co/J2myvH1Hoy — BVZ Online (@bvz_online) May 18, 2019

Um 12 Uhr wird Bundeskanzler Sebastian Kurz Stellung zur Causa #Ibizagate #strachevideo nehmen. Derzeitiger Wissenstand: #Hofer wird #Strache ablösen, #Neuwahlen stehen im Raum.

— BVZ Online (@bvz_online) May 18, 2019