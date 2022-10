Muvahhid Koc: Ein glanzvolles Heimspiel in Eisenstadt

Werbung

Der Druck auf Muva Koc und Trainer Werner Lederhas war beim Einmarsch ins Allsportzentrum durchaus sichtbar. Immerhin war es für den Sportler vom Boxteam Reiterer Eisenstadt sein erster Kampf in Eisenstadt, vor heimischem Publikum. "Natürlich war eine Anspannung da, aber nicht nur im sportlichen Bereich, auch organisatorisch wollten wir überzeugen", so Trainer Lederhas. Kurzum: Das gelang den Veranstaltern perfekt.

Dem zahlreich erschienen Publikum wurden spektakuläre Fights geboten, mit einem herausragenden Hauptkampf von Koc. Der war am Punkt genau in seiner besten Verfassung. Das musste letztendlich auch sein Gegner Richard Walter spüren. Der erlebte nicht einmal den Gong zur ersten Pause, Koc hatte seinen Gegner mit präzisen Schlägen schon frühzeitig auf den Boden geschickt - ein klassisches K.o. auf die Leber, fast so wie es im Box-Lehrbuch steht.

Koc zeigte sich nach seinem zweiten Sieg in seinem zweiten Profikampf über den Triumph nicht wirklich überrascht, über die Art und Weise aber schon: "Ich habe gewusst, dass ich richtig gut vorbereitet bin. Unser Team hat wirklich fokussiert gearbeitet, aber dass es so schnell geht und in Runde eins erledigt ist, damit war sicher nicht zu rechnen." Speziell auch, weil sein Gegner (34) ein sehr erfahrener Kämpfer ist. Für den Ebreichsdorfer war es ein besonderer Erfolg: "Weil viele Fans, auch einige Freunde aus Deutschland und Holland hier waren." Und die machte eine sensationelle Stimmung, fast eine Länderspiel-Atmosphäre. "Das war schon sehr speziell, eine ganz tolle Sache für mich." Zeit zum Durschnaufen bleibt dem Profiboxer kaum, schon am 19. November steht der nächste Kampf auf dem Programm, in der Südstadt geht es im Rückkampf wieder gegen den Tschechen Walter.

