Erkältungswelle Wartezeiten in Kinderambulanz im KH Eisenstadt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Symbolbild Foto: thekopmylife, Shutterstock.com

D ie stationäre Auslastung auf der Kinderstation im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt ist "anhaltend hoch". Besonders an den Wochenenden, wenn es im niedergelassenen Bereich keine Versorgung gibt, führe dies zu langen Wartezeiten in der Ambulanz, hieß es auf Anfrage der APA am Mittwoch. Die Belastung für das Personal sowie die kleinen Patienten und ihre Eltern sei somit hoch.