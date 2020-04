Die Gemeinde Stinatz hat in den letzten Jahren in Zusammenarbeit mit der „Wieseninitiative Südburgenland“ Obstbäume in mehreren Gärten ausgepflanzt. So finden sich Streubobst-Bäume unter anderem im Garten der Volksschule, des Kindergartens und am öffentlichen Kinderspielplatz „Gospodinovo“ Insgesamt wurden 20 Hochstämmen gepflanzt. Es handelt sich um alte Obstsorten, wie Apfel, Birne, Zwetschke, Kirsche, Maroni und Maulbeere.

Die „Wieseninitiative Südburgenland“ setzt sich für die Anpflanzung alter Obstsorten ein und hat das Projekt der Gemeinde Stinatz gerne unterstützt. Die Früchte der Streuobst-Bäume sollen in der Zukunft vor allem für die Kinder aus Stinatz zur freien Verfügung stehen. Neben den Gemeindearbeitern Reinhold Schuch und Oliver Neidhart waren auch Bürgermeister Andreas Grandits und Gemeinderat Rudolf Grandits aktiv mit dabei.