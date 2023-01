Entführungsversuch: Kind des Oberschützer Ortschefs im Visier

Werbung

In Oberschützen gab es einen möglichen Entführungsversuch. Eine 25 bis 35-jährige Frau mit halblangen Haaren und dunklem Teint wollte am Dienstag den Sohn des Bürgermeisters von der Nachmittagsbetreuung der Volksschule abholen, indem sie den Namen des Kindes nannte.

„Die Frau sprach in gebrochenem Deutsch, die Herausgabe des Kindes wurde von der betreuenden Person aber verweigert“, teilte die Schule in einer ersten Mitteilung den Eltern mit. Die Frau fuhr in einem weißen Auto, ähnlich Mercedes B Klasse wieder weg.

„Wir haben sofort Anzeige erstattet“, sagt Bürgermeister Hans Unger. „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, aber gleichzeitig werden wir Vorkehrungen treffen, um sämtliche öffentlichen Gebäude besonders aufmerksam zu beobachten. Wir werden darüber sprechen, wie wir in den Schulen präventive Maßnahmen setzen können, um die Schüler zu sensibilisieren. Mit SchülerInnen Lehrern, Eltern und der Polizei“, so Unger.

Da es in letzter Zeit in Oberschützen schon einige ähnliche Fälle gab, wird zu besonderer Vorsicht aufgerufen.

