Neue Apotheke bietet Top-Versorgung

Die Apotheke Oberschützen wurde im November 2022 neu übernommen und in Rekordzeit umgebaut und erweitert. „Wir mussten von Grund auf erneuern, um die Apotheke fit fürs 21. Jahrhundert zu machen“, sagt Amir Shirazi, der die Apotheke unter Konzession von Doris Pieler und zusammen mit Sophie Pinczolits leitet.

Die Zusammenarbeit der Apotheken Stegersbach, Bad Tatzmannsdorf und Oberschützen sichert die Arzneimittelversorgung und das Geheimnis dafür ist eine hohe Lagerkapazität.

„Wir haben die Räumlichkeiten ausgebaut und das Lager aufgestockt“, sagt Amir Shirazi. „In Zeiten wie diesen ist es wichtig, alles zu tun, um Engpässe zu vermeiden. Darauf legen wir höchsten Wert.

Kundenwünsche haben höchste Priorität

Gute Lagerlogistik gibt Sicherheit bei globalen Problemen“, so Shirazi. „Funktionierende Logistik ist das Um und Auf. Und die Rücksprache mit unseren Kunden ist genau so wichtig. So können wir weit im Voraus einkaufen. Wir haben natürlich auch keine Glaskugel, um Entwicklungen vorherzusehen, aber in der Regel funktioniert das sehr gut“, sagt Shirazi.

Die Apotheke „Zur göttlichen Vorsehung“ setzt also auf vorausschauendes Handeln und das breite Sortiment wird auch durch die Eigenlinie „Re-Treat“ dessen Name aus dem Ajurveda kommt, ergänzt. Dazu noch Produkte mit Thermalsymbolik, die die gesamte Region widerspiegeln.

Thermalwasser in Kombination mit ätherischen Ölen ist eine spannende Symbiose. „Von uns, für Sie von Hand gerührt“, sagt Amir Shirazi.

