Oberwart Arztsuche: Stadtrat entscheidet über Förderung

Lesezeit: 3 Min Carina Fenz

Foto: Fotoart by Tommy Weiss_pixelio.de

D er Stadtrat in Oberwart befasst sich in seiner nächsten Sitzung mit der Ausarbeitung der Förderrichtlinien für Ärzte. Der Beschluss im Gemeinderat soll bereits in der nächsten Sitzung folgen.