Einsatzreicher Start ins neue Jahr für Feuerwehr

Verkehrsunfälle, Brandeinsätze, Gefahrengut-Einsätze. Die Stadtfeuerwehr Oberwart war in den ersten beiden Wochen des neuen Jahres gefordert. Am Montag rückte die Feuerwehr im vorläufig letzten Einsatz (Stand Redaktionsschluss) in die Europäische Mittelschule aus, wo ein Brandalarm ausgelöst wurde. Es konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden.

