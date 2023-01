Rosner zu Förderung für Kassenärzte: „Halten uns ans Land“

Werbung

Am Donnerstag, dem 2. Feber, tagt der Gemeinderat zum ersten Mal im neuen Jahr. In mehreren Stadtrat- und Arbeitssitzungen hat man in den vergangenen Wochen an der Förderung für niedergelassene Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag gearbeitet.

Tief in die Karten will sich Stadtchef Georg Rosner (ÖVP) vor dem Beschluss nicht blicken lassen, aber „wir halten uns ans Land“, erklärt Rosner im Bezug auf die Förderrichtlinien. Allgemeinmediziner können die Landesförderung nämlich nur auslösen, wenn auch die Gemeinden Förderungen ausbezahlen. Im Fall der Stadtgemeinde Oberwart sind dafür 50.000 Euro im Budget veranschlagt.

Ein Punkt, der von der SPÖ ebenfalls gefordert wird, ist, dass Kassenärzte die Förderung der Stadt auch rückwirkend auslösen können. Wie die BVZ bereits berichtete, gab es aus Medizinerkreisen im Vorfeld Kritik, da ein Arzt die Landesförderung nicht auslösen konnte.

Auf der Tagesordnung soll es auch um die weitere Vorgehensweise beim geplanten Schulcampus gehen. Auch hier ist man sich zwischen ÖVP und SPÖ noch nicht ganz einig. Während die ÖVP die Möglichkeit, den Campus als Stadtgemeinde selbst zu errichten präferierte, sieht die SPÖ die Lösung bei einem Bauträger, „um Kostensicherheit zu haben“, erklärt SPÖ-Fraktionssprecher Christian Dax.

