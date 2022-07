Wieder Wirbel um Hallenbad Pinkafeld

Werbung

Erneut fordern die NEOS eine finanzielle Hilfestellung seitens des Landes für die technische Sanierung des Hallenbads.

Seit vier Jahren kommt dieses Thema bei den Gemeinderatssitzungen in der Stadtgemeinde immer wieder auf.

„Für das Land wäre das Engagement beim Pinkafelder Hallenbad ein logischer, nächster Schritt bei der Zukunftsabsicherung wichtiger Sportinfrastrukturen. Immerhin hat man bereits eine Beteiligung am Hallenbad Neusiedl zugesagt, die Fußballakademie Mattersburg übernommen und betreibt das Landessportzentrum Viva in Steinbrunn“, heißt es seitens der NEOS.

Um das Allwetterbad überhaupt offen zu halten, investiere die Gemeinde zwischen 350.000 bis 400.000 Euro, welche den Stadtfinanzen stark zusetzen würden. Alleine könnten sich das die Anwohner und die Gemeinde nicht leisten und daher sei die Beteiligung des Landes eine Notwendigkeit, meint Gemeinderat Eduard Posch (NEOS).

„Das Land Burgenland muss sich am einzigen Hallenbad im Südburgenland beteiligen oder es übernehmen, dass es Zukunft hat“, so Gemeinderat Eduard Posch (NEOS).

Bürgermeister Kurt Maczek meinte dazu: „Die NEOS fordern was, dass ich als Bürgermeister schon vor Monaten in Bewegung gesetzt habe. Es wurden bereits Pläne an das Land weitergegeben, dieses ist gerade dabei, das Hallenbad und dessen Umgebung zu evaluieren.“

Anschließend würden die Ergebnisse und Pläne für das weitere Vorgehen präsentiert, erklärte Bürgermeister Maczek.

