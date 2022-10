Koc: Heimspiel im Boxring

Werbung

Das Eisenstädter Allsportzentrum ist am Samstag, den 22. Oktober, Schauplatz von mehreren Nachwuchs- und Amateurkämpfen sowie fünf Profikämpfen. Während der Nachmittag im Zeichen von Amateurkämpfen (Beginn ab 12 Uhr), steht, treten ab 18 Uhr die Profiboxer im Ring gegeneinander an.

Den Hauptkampf (über vier Runden) des Box-Events in der Landeshauptstadt bestreitet dann Lokalmatador Muvahhid Koc vom Boxteam Reiterer Eisenstadt. Für den 27-Jährigen ist es der zweite Profikampf in diesem Jahr – im Februar gewann Koc gegen den erfahrenen Tschechen Jan Prokes. Damals war es ein Sprung ins kalte Wasser, der Sieg für den Profi-Neuling eröffnete dann eben neue Türen in puncto Ranglisten.

Jetzt kommt ein Gegner auf Augenhöhe – und wieder ist es ein Tscheche: Richard Walter. „Das ist ein sehr erfahrener Boxer, mit Sicherheit eine gute Standortbestimmung für Muva“, erklärt Coach Werner Lederhas, der seinen Schützling Schritt für Schritt in den Ranglisten nach oben klettern lassen will. Dementsprechend akribisch verlief die Vorbereitung auf den kommenden Kampf.

Zuletzt stoppte den Profiboxer eine Magenverstimmung: „Da mussten wir den einen oder anderen Tag pausieren, das hat Substanz gekostet, aber das war knapp zwei Wochen vor dem Kampf. Muva wird topfit sein“, verspricht Lederhas, der danach nur rund vier Wochen Zeit hat, um seinen Schützling für einen neuerlichen Kampf (diesmal dann sechs Runden) gegen Richard Walter vorzubereiten – geboxt wird am 19.11. in der Südstadt. Und danach plant man die Saison 2023, in der es Ranglistenkämpfe oder sogar einen Titelkampf geben soll. Details dazu will man nach den beiden Kämpfen präsentieren.