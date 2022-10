Dorner zum Landessportzentrum Nord: „Wir sind im Zeitfenster“

Werbung

Im August 2021 wurde Toni Beretzki als Geschäftsführer der Sport Burgenland GmbH offiziell präsentiert. Der Sportwissenschaftler ist seitdem auch offiziell für die Abwicklung der Sportstrategie Burgenland, die er selbst entwickelt hat, verantwortlich. Im Zuge von Leuchtturmprojekten (optimalerweise im Norden, im Süden und in der Mitte) soll das Burgenland im Sport langfristig Alleinstellungsmerkmale aufweisen und so österreichweit entsprechende Ausrufezeichen setzen.

Ein gutes Jahr danach wurde im September 2022 die Tennisakademie Burgenland offiziell eröffnet. Am Gelände des Sport Hotels Kurz in Oberpullendorf wird Nachwuchstennis für die Spitze betrieben – zudem ist die Talenteförderung entscheidend verbessert worden.

Die Akademie samt Förderschiene ist für das rot-goldene Tennis und dessen Verband ein Meilenstein. Für die Sportstrategie Burgenland war sie deshalb vergleichsweise einfach auf Schiene zu bringen, da vor allem infrastrukturell kleine Adaptierungen reichten, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen.

Das nun auf der Agenda anstehende Leuchtturmprojekt ist freilich eine wesentlich fettere Kategorie. Schließlich soll am (dann auch erweiterten) Gelände der Fußballakademie Burgenland in Mattersburg das Landessportzentrum Nord entstehen – ein Kompetenzzentrum für Fach- und Dachverbände, mit touristischer respektive gastronomischer Begleitung und auch infrastrukturellem Aha-Effekt.

Die baulichen Details stehen offiziell noch aus, es soll sich aber definitiv nicht nur um einen Bewegungsraum neben der Fußballakademie samt biederem Zubau handeln, sondern um etwas richtig Großes. So groß, dass zahlreiche österreichische und burgenländische Verbände hier beheimatet sein sollen und Sport in seiner Abwicklung eine neue Zeitrechnung erfahren könnte.

Landessportzentrum Nord. Das Mega-Projekt soll nach wie vor in Mattersburg bei der Fußballakademie entstehen. Foto: Fenz

Weil sich das Thema nun aber schon seit vielen Monaten zieht, kommen schön langsam nicht nur Zweifel, sondern vor allem auch Gerüchte auf – ob denn das Landessportzentrum Nord tatsächlich überhaupt noch umgesetzt werde. Verwundert reagierte Sportlandesrat Heinrich Dorner darauf. Er höre das so zum ersten Mal, stellte der SPÖ-Politiker klar: „Wir befinden uns nach wie vor im Prozess der Machbarkeitsstudie und liegen hier im Plan. Es ist Phase vier. Ein wesentlicher Punkt war zuletzt die Abstimmung mit dem Bund im Bereich der Förderungen. Hier sind die Gespräche sehr fortgeschritten.“

Das gesamte Projekt habe schließlich eine Riesendimension, hier gelte es enorm viele Faktoren abzuwickeln. „Wir sind in unserem internen Zeitfenster, was die Umsetzung betrifft“, will sich Dorner weder auf etwaige Verzögerungsthemen einlassen, noch Gerüchten Raum schenken, dass das Landessportzentrum Nord nun doch nicht umgesetzt wird.

Wasser zum Schwimmen ist ein Thema

Sehr wohl scheinen aber gewisse Bereiche – Stichwort Machbarkeit und Umsetzung – noch nicht in Stein gemeißelt zu sein. So soll zwar etwa neben weiteren Sportstätten auch eine Schwimmhalle entstehen, wie groß und in welcher Form, das dürfte noch nicht geklärt sein. „Es stimmt, dass es hier um die Dimensionierung und bauliche Ausgestaltung geht.“

Sehr wohl werde aber der touristische Aspekt (in Form eines Hotels oder in Form von Unterkünften sowie die Gastronomie) bei der Planung auch weiterhin berücksichtigt. Dorner: „Das ist schließlich unser Ausgleich für die Einnahmen-Seite.“

Aber auch hier dürfte sich noch zeigen, wie groß die geplanten Dimensionen in der Praxis dann tatsächlich sind. Kurzum: Das Thema Landessportzentrum Nord ist auch weiterhin heiß, die Stoßrichtung laut Dorner klar: Bis Jahresende soll alles, was mit Machbarkeitsstudien und Feinjustierungen im Planungsbereich in Zusammenhang steht, finalisiert sein. Spätestens dann soll auch klar sein, in welcher Form und wann das Projekt umgesetzt wird.

Somit bleibt auch nach wie vor ein Ort weiterhin präsent: das VIVA-Landessportzentrum Steinbrunn, seines Zeichens jene Sportstätte, die dem Landessportzentrum Nord als rot-goldener Platzhirsch in der Region künftig weichen müssen wird. Wann das tatsächlich der Fall ist, darüber darf spekuliert werden. Zumindest solange, bis die baulichen Fakten des Leuchtturmprojekts klar sind.