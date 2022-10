Boxer Muva Koc heiß auf Profikampf im Allsportzentrum

Werbung

Bei der Abwaage im Eisenstädter Lokal The Roots einen Tag vor dem Kampf präsentierte sich Muva Koc vom Boxteam Reiterer Eisenstadt in Topform. 67 Kilo zeigte die Anzeige letztlich, der 27-Jährige ist punktgenau da, wenn es drauf ankommt. Gegner im Allsportzentrum ist der Tscheche Richard Walter, der sich im Hauptkampf des Box-Abends, an dem ab 18 Uhr insgesamt fünf Profikämpfe stattfinden, dem Ebreichsdorfer stellt.

DIE PROFIKÄMPFE:

4x3 Mittelgewicht:

Kamil Zemanek (Boxteam Tch) - Tuna Cetinkaya (Boxteam Vienna)

4x3 Halbschwergewicht:

Robert Bagi (Boxteam Ungarn) - Milos Terzic (Probox-Team Celko)

6x2 Superfedergewicht Damen:

Anna Ganova (Boxteam Tch) - Denise Stanojev (Boxteam Vienna)

6x3 Superweltergewicht:

Tomas Gaspar (Boxteam Tch) - Anil Özdemir (Boxteam Vienna)

4x3 Weltergewicht:

Richard Walter (Boxteam Tch) - Muvahhid Koc (Boxteam Reiterer Eisenstadt)

